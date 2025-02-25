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Опубликовано 25 февраля 2025, 20:20
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АвтоВАЗ оценил затраты Renault в случае обратного выкупа Lada

Альянсу придётся скомпенсировать инвестиции, полагает автогигант
АвтоВАЗ оценил затраты Renault в случае обратного выкупа Lada. В кулуарах форума «ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти» Максим Соколов заявил журналистам, что французскому концерну не удастся вернуться «за один рубль». «Цена входа не будет равна цене выхода. Наш объём инвестиций [за три года] составит по меньшей мере 112,5 миллиарда рублей, и эти инвестиции при возврате надо будет возмещать», — дал понять глава АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ оценил затраты Renault в случае обратного выкупа Lada
© Renault
Сергей Ильин

Максим Соколов напомнил, что в 2023 году инвестиции АвтоВАЗа составили более 27,5 миллиарда рублей, в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам рублей, а план на 2025 год подразумевает вложения по меньшей мере 45 миллиардов рублей на развитие производства. Таким образом, в случае возвращения Renault придётся возместить около 1,2 миллиарда евро по текущему курсу, считает руководитель автогиганта.

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Вопрос возвращения Renault на российский рынок возник после интервью генерального директора французской марки Луки де Мео. Топ-менеджер не исключил такой сценарий, хоть и оговорился, что приоритетным он не является. На момент ухода из России активы Renault в нашей стране оценивались в 2,2 миллиарда евро, но в 2022 году доля французской компании на АвтоВАЗе была передана ФГУП НАМИ за символический рубль, а столичный завод отошёл правительству Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин на минувшей неделе заявил, что концерну Renault в России «вряд ли что-то светит». Глава АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что международный альянс ежегодно вкладывал в развитие предприятия 20-22 миллиарда рублей, что существенно меньше текущих инвестиций со стороны государства.

Источник:«РИА Новости»
Автор:Сергей Ильин