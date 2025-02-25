АвтоВАЗ оценил затраты Renault в случае обратного выкупа Lada

Вопрос возвращения Renault на российский рынок возник после интервью генерального директора французской марки Луки де Мео. Топ-менеджер не исключил такой сценарий, хоть и оговорился, что приоритетным он не является. На момент ухода из России активы Renault в нашей стране оценивались в 2,2 миллиарда евро, но в 2022 году доля французской компании на АвтоВАЗе была передана ФГУП НАМИ за символический рубль, а столичный завод отошёл правительству Москвы.