АвтоВАЗ оценил затраты Renault в случае обратного выкупа Lada

АвтоВАЗ оценил затраты Renault в случае обратного выкупа LadaАльянсу придётся скомпенсировать инвестиции, полагает автогигант
Максим Соколов напомнил, что в 2023 году инвестиции АвтоВАЗа составили более 27,5 миллиарда рублей, в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам рублей, а план на 2025 год подразумевает вложения по меньшей мере 45 миллиардов рублей на развитие производства. Таким образом, в случае возвращения Renault придётся возместить около 1,2 миллиарда евро по текущему курсу, считает руководитель автогиганта.
Вопрос возвращения Renault на российский рынок возник после интервью генерального директора французской марки Луки де Мео. Топ-менеджер не исключил такой сценарий, хоть и оговорился, что приоритетным он не является. На момент ухода из России активы Renault в нашей стране оценивались в 2,2 миллиарда евро, но в 2022 году доля французской компании на АвтоВАЗе была передана ФГУП НАМИ за символический рубль, а столичный завод отошёл правительству Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин на минувшей неделе заявил, что концерну Renault в России «вряд ли что-то светит». Глава АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что международный альянс ежегодно вкладывал в развитие предприятия 20-22 миллиарда рублей, что существенно меньше текущих инвестиций со стороны государства.