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28 августа 17:55

«Renault из будущего» сфотографировали на улице Варшавы

Компания готовится к презентации нового концепт-кара

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В Сети появились снимки неизвестного концепт-кара Renault, который заметили во время фотосессии на улицах Варшавы. При этом несмотря на массивные колесные накладки, автомобиль мог самостоятельно передвигаться. Ориентировочно, публичный дебют прототипа состоится на автосалоне в Париже.

На фотографиях, опубликованных на сайте Autogaleria, видно, что концепт-кар представляет собой достаточно большой автомобиль, у которого полностью отсутствуют боковые стекла. Вероятно, это будет некий вариант роскошного беспилотника, оснащенного электрической силовой установкой.

В дизайне прототипа можно заменить отсылку к таким концепт-карам, как Trezor, EZ-Go, а также Symbioz. Последний как раз представлял собой платформу для демонстрации перспективных разработок в области автономного управления, электрических систем и коммуникационных технологий.

Renault Simbioz оснащался автопилотом четвертого уровня, электрической силовой установкой и системой виртуальной реальности для пассажиров, а также мог интегрироваться в систему умного дома. Тест-драйв этого автомобиля можно прочитать здесь.

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