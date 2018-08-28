«Renault из будущего» сфотографировали на улице Варшавы

На фотографиях, опубликованных на сайте Autogaleria, видно, что концепт-кар представляет собой достаточно большой автомобиль, у которого полностью отсутствуют боковые стекла. Вероятно, это будет некий вариант роскошного беспилотника, оснащенного электрической силовой установкой.
Renault Simbioz оснащался автопилотом четвертого уровня, электрической силовой установкой и системой виртуальной реальности для пассажиров, а также мог интегрироваться в систему умного дома. Тест-драйв этого автомобиля можно прочитать здесь.