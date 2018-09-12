Кроссовер Renault Kadjar получил новые моторы

Салон изменился заметнее, хотя это касается в основном бортовой электроники. Обновленный Kadjar получил мультимедиа-систему R-Link 2 с семидюймовым тачскрином, которая поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Модифицирован и блок управления климатической установкой. Кроме того, более комфортными стали передние кресла, у которых появилась регулировка длины подушки.

А вот по технике кроссовер ожидают действиельно серьезные изменения — гамма двигателей полностью пересмотрена. До сих пор на Renault Kadjar предлагалось два бензиновых турбомотора 1.2 и 1.6 мощностью 140 и 160 лошадиных сил, а также пара дизелей объемом 1,5 и 1,6 литра (115 и 140 сил соответственно).