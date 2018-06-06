Музей Renault провел необычную акцию в честь 120-летия фирмы

Пульс

Исторические Renault подвозили парижан вместо обычных такси

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6 июня 2018

Необычную акцию провела фирма Renault в честь своего 120-летия. Клиентов парижской службы такси Marcel Cab возили машины из музея Renault.

[Легендарные такси крупнейших городов мира](https://motor.ru/selector/taxis.htm)

Легендарные такси крупнейших городов мира

На протяжении одного дня к случайно выбранным клиентам службы Marcel Cab на вызов ездили семь машин из музея: «марнское такси» Type AG (такие выпускались еще до Первой мировой войны), заднемоторный седанчик 4CV пятидесятых годов, уникальный концепт-кар Project 900 1959 года, популярный в семидесятые годы седан модели 12, минивэн Espace первого поколения, современный электромобильчик Twizy и беспилотный концепт-кар Symbioz.

В процессе пассажиров снимали скрытой камерой — получившийся ролик, посвященный истории Renault.

Легенды таксомотора

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