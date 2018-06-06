Исторические Renault подвозили парижан вместо обычных такси

Необычную акцию провела фирма Renault в честь своего 120-летия. Клиентов парижской службы такси Marcel Cab возили машины из музея Renault.

На протяжении одного дня к случайно выбранным клиентам службы Marcel Cab на вызов ездили семь машин из музея: «марнское такси» Type AG (такие выпускались еще до Первой мировой войны), заднемоторный седанчик 4CV пятидесятых годов, уникальный концепт-кар Project 900 1959 года, популярный в семидесятые годы седан модели 12, минивэн Espace первого поколения, современный электромобильчик Twizy и беспилотный концепт-кар Symbioz.

В процессе пассажиров снимали скрытой камерой — получившийся ролик, посвященный истории Renault.