Опубликовано 19 мая 2026, 12:151 мин.
Renault поможет компании Ford возродить некогда популярную модель
Ford до 2029 года откроет в Европе продажи пяти новых автомобилей. Европейское отделение американской компании Ford анонсировало пять новинок. Все они должны появиться на рынке Старого Света до 2029 года включительно, а пока пресс-служба автопроизводителя опубликовала изображение, отдаленно намекающее на будущие премьеры.
© Ford
На изображении можно разглядеть легковой автомобиль, внедорожник, а также кроссоверы. Предположительно, среди этих машин есть Ford Fiesta и Ford Bronco.
Производство Ford Fiesta было прекращено в 2023 году. Как сообщалось ранее, легендарный автомобиль возвращается, чтобы занять свою нишу в сегменте доступных электромобилей.
Возвращение стало возможным благодаря стратегическому альянсу с Renault. Новинка будет построена на платформе AmpR Small, которая уже используется для Renault 5, Renault 4 и нового Nissan Micra.
Автомобиль получит уникальный кузов с собственным дизайном в стилистике бренда. Ожидается, что Fiesta будет иметь более острые и динамичные черты по сравнению с донорским Renault 5.
