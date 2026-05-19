Renault поможет компании Ford возродить некогда популярную модель

На изображении можно разглядеть легковой автомобиль, внедорожник, а также кроссоверы. Предположительно, среди этих машин есть Ford Fiesta и Ford Bronco.

Производство Ford Fiesta было прекращено в 2023 году. Как сообщалось ранее, легендарный автомобиль возвращается, чтобы занять свою нишу в сегменте доступных электромобилей.

Возвращение стало возможным благодаря стратегическому альянсу с Renault. Новинка будет построена на платформе AmpR Small, которая уже используется для Renault 5, Renault 4 и нового Nissan Micra.

Автомобиль получит уникальный кузов с собственным дизайном в стилистике бренда. Ожидается, что Fiesta будет иметь более острые и динамичные черты по сравнению с донорским Renault 5.

