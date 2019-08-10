Renault выпустила «формульный» фургон с «механикой» от Megane RS

Доработанный фургон можно заказать как с длинной, так и с короткой базой, но палитра кузова ограничена двумя цветами: белым и светло-серым. По сравнению с обычными коммерческими Renault оснащение «формульного» Trafic богатое: есть светодиодные ходовые огни, подогрев водительского сиденья, климат-контроль, диодная подсветка салона и опция запуска двигателя кнопкой.
Кроме того, в Renault уделили внимание декору: версия Formula Edition может похвастаться кожаной оплеткой рычага переключения скоростей, хромированными вставками на передней панели, оригинальной обшивкой салона и деревянным полом кузова.
Под капотом Renault Trafic Formula Edition — 138-сильный турбодизель объемом 1,6 литра. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой», знакомой по хот-хэтчу Megane R.S. Цены на новинку начинаются с 42 тысяч австралийских долларов (около 1,85 миллиона рублей), а за удлиненную колесную базу придется доплатить еще полторы тысячи в местной валюте.