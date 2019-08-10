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9:00

Renault выпустила «формульный» фургон с «механикой» от Megane RS

Компания добавила модели Trafic спецверсию Formula Edition

© Renault
Компания Renault возродила серию Formula Edition: продажи модели Trafic с «гоночной» стилизацией и «механикой» от Megane RS стартовали в Австралии. Спецверсию можно отличить по красным вставкам на светлом кузове, крашеным бамперам, 17-дюймовым графитовым литым дискам и штрихам в интерьере.

Доработанный фургон можно заказать как с длинной, так и с короткой базой, но палитра кузова ограничена двумя цветами: белым и светло-серым. По сравнению с обычными коммерческими Renault оснащение «формульного» Trafic богатое: есть светодиодные ходовые огни, подогрев водительского сиденья, климат-контроль, диодная подсветка салона и опция запуска двигателя кнопкой.

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Фото: Renault

Кроме того, в Renault уделили внимание декору: версия Formula Edition может похвастаться кожаной оплеткой рычага переключения скоростей, хромированными вставками на передней панели, оригинальной обшивкой салона и деревянным полом кузова.

Под капотом Renault Trafic Formula Edition — 138-сильный турбодизель объемом 1,6 литра. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой», знакомой по хот-хэтчу Megane R.S. Цены на новинку начинаются с 42 тысяч австралийских долларов (около 1,85 миллиона рублей), а за удлиненную колесную базу придется доплатить еще полторы тысячи в местной валюте.

Источник: carscoops.com