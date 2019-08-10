Renault выпустила «формульный» фургон с «механикой» от Megane RS

Доработанный фургон можно заказать как с длинной, так и с короткой базой, но палитра кузова ограничена двумя цветами: белым и светло-серым. По сравнению с обычными коммерческими Renault оснащение «формульного» Trafic богатое: есть светодиодные ходовые огни, подогрев водительского сиденья, климат-контроль, диодная подсветка салона и опция запуска двигателя кнопкой.