Renault отметила юбилей фургона Trafic обновлением модели

В Renault заверяют, что с обновлением модификации Combi и SpaceClass стали более комфортными как для пассажиров, так и для водителя. В салоне Trafic могут разместиться девять человек, а пространство для размещения груза составляет 1,8 кубометра.
Внешне рестайлинговый фургон можно отличить по рельефному капоту, диодной оптике с фирменным рисунком Renault C-Shape, изменённой решётке радиатора с распрямлёнными ламелями и новым бамперам. В числе других изменений – новые 17-дюймовые колёсные диски и дополнительный цвет кузова, красный Carmin Red с эффектом металлик. Вместимость багажника осталась прежней и составляет максимум 1800 литров.
Фото: Renault
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Архитектура салона полностью пересмотрена: передняя панель выглядит более лаконично, небольшой дисплей мультимедийной системы заменён на восьмидюймовый экран-планшет. «Мультимедийка» теперь оснащена функцией интеграции со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto, в «базе» имеется спутниковый навигатор. Модель также получила новый мульти-руль, иной рычаг переключения передач и блок управления климатической системой. Ещё одна современная опция – отсек для беспроводной зарядки гаджетов.
В оснащение Trafic включён ряд полуавтономных систем. В их числе – круиз-контроль, поддерживающий дистанцию до впередиидущего транспортного средства, а также система экстренного торможения. Имеется также функция мониторинга «слепых» зон и новая подушка безопасности пассажира, рассчитанная на двух человек.
Фото: Renault
За доплату фургоны можно дооснастить VIP-пакетом Prestige Pack с кожаными «капитанскими» креслами, скамейкой вместо третьего ряда и лампой для чтения. С пакетом Adventurer Pack спинки сидений третьего ряда превращаются в спальное место.
В моторную гамму вошли три версии 2,0-литрового «дизеля» dCi. Базовый 110-сильный двигатель работает в паре с механической коробкой передач, 150-сильному варианту положена «механика» или шестидиапазонный «робот» EDC, а топовый мотор мощностью 170 сил работает в тандеме только с роботизированной трансмиссией.
Список стран, где будут продаваться обновлённые Renault Trafic Combi и SpaceClass, концерн обещает раскрыть до конца нынешнего года, а продажи стартуют в марте 2021 года.
Ранее на этой неделе французская компания сообщила, что отказывается от дальнейшей разработки дизельных двигателей. Renault, как и многие другие автопроизводители, взяла курс на электрификацию и объявила, что в течение пяти лет планирует полностью перейти на гибриды.