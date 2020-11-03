Renault отметила юбилей фургона Trafic обновлением модели

В Renault заверяют, что с обновлением модификации Combi и SpaceClass стали более комфортными как для пассажиров, так и для водителя. В салоне Trafic могут разместиться девять человек, а пространство для размещения груза составляет 1,8 кубометра.

Внешне рестайлинговый фургон можно отличить по рельефному капоту, диодной оптике с фирменным рисунком Renault C-Shape, изменённой решётке радиатора с распрямлёнными ламелями и новым бамперам. В числе других изменений – новые 17-дюймовые колёсные диски и дополнительный цвет кузова, красный Carmin Red с эффектом металлик. Вместимость багажника осталась прежней и составляет максимум 1800 литров.