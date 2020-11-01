Renault отказалась от разработки дизельных двигателей

В беседе с французским изданием Auto Infos технический директор Renault Жиль Ле Борн подчеркнул, что пока дизельные моторы останутся в глобальной гамме, но разработка новых агрегатов такого типа прекращена.

Ресурсы брошены на развитие электрифицированных силовых установок: ожидается, что к 2025 году доля электрических и гибридных Renault в общем объёме продаж будет достигать 15 процентов, а к 2030 году — 30 процентов.

В течение двух месяцев в гамме Renault в Великобритании останется единственная легковая модель с дизелем — обновлённый Megane. Полное исчезнование дизелей в Соединённом Королевстве — вопрос 12-15 месяцев, ведь Megane сменит поколение в конце 2021 года.