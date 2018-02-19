Renault запустит в России сборку нового кроссовера

Компания Renault выведет на российский рынок новую глобальную модель – кроссовер С-сегмента. Его производство будет налажено на московском заводе марки, а мировая премьера состоится в конце августа на автосалоне в столичном комплексе «Крокус-Экспо».

Детальной информации о новинке пока нет. По неофициальным данным, будущая модель будет представлять собой купе-кроссовер, построенный на платформе Renault Duster. В компании ожидают, что объем продаж этого автомобиля окажется не ниже, чем у Kaptur, а рентабельность – выше.

Для запуска новой модели на бывшем «Автофрамосе» будет модернизирована сборочная линия: например, установят 22 дополнительных робота к уже имеющимся двадцати четырем.

На данный момент Renault собирает в Москве модели Kaptur, Duster, а также Nissan Terrano. Все они построен на одной платформе – В0. В прошлом году завод выпустил около 82 тысяч машин при проектной мощности в 190 тысяч автомобилей.

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