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11:23

Renault сделала маленький дешевый электрокроссовер

Модель запустят в серию к следующему году

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Компания Renault представила на моторшоу в Париже маленький электрический кроссовер под названием K-ZE. Пока это лишь прототип, однако уже в следующем году аналогичный автомобиль будет запущен в серию. Производитель планирует сделать его доступны для максимально широкой аудитории.

Электрический кроссовер разработан фирмой e-GT New Energy Automotive Co – совместным предприятием между китайским автопроизводителем Dongfeng и «Ниссаном». Автомобиль представляет собой электрическую версию модель Kwid: название машины так и расшифровывается – Kwid Zero Emissions.

Технические характеристики прототипа пока не называются. В «Рено» лишь уточнили, что без подзарядки автомобиль сможет проезжать около 250 километров. Зарядить машину можно будет как от домашней электросети, так и на специальных станциях.

Автомобиль будет оснащаться навигационной системой, парктрониками, камерой заднего вида и различными сервисами, работающими по Сети. Более детальной информации о новинке нет.

Первыми серийный вариант Renault K-ZE получат китайцы. Затем машина появится в Европе, но точных сроков ее выхода на рынки ЕС пока нет.

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