Renault сделала маленький дешевый электрокроссовер

Компания Renault представила на моторшоу в Париже маленький электрический кроссовер под названием K-ZE. Пока это лишь прототип, однако уже в следующем году аналогичный автомобиль будет запущен в серию. Производитель планирует сделать его доступны для максимально широкой аудитории.