Renault сделала маленький дешевый электрокроссовер

Электрический кроссовер разработан фирмой e-GT New Energy Automotive Co – совместным предприятием между китайским автопроизводителем Dongfeng и «Ниссаном». Автомобиль представляет собой электрическую версию модель Kwid: название машины так и расшифровывается – Kwid Zero Emissions.
Технические характеристики прототипа пока не называются. В «Рено» лишь уточнили, что без подзарядки автомобиль сможет проезжать около 250 километров. Зарядить машину можно будет как от домашней электросети, так и на специальных станциях.
Автомобиль будет оснащаться навигационной системой, парктрониками, камерой заднего вида и различными сервисами, работающими по Сети. Более детальной информации о новинке нет.
Первыми серийный вариант Renault K-ZE получат китайцы. Затем машина появится в Европе, но точных сроков ее выхода на рынки ЕС пока нет.