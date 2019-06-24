Компания Renault подготовила Clio для гонок по кольцу и гравию

Команды разных чемпионатов смогут заказать спортивные «Клио» уже в середине осени текущего года. До гонок автомобили допущены с 2020 года.

Стандартный Renault Clio сменил поколение в начале 2019 года. Хэтчбек переехал на новую архитектуру, получил цифровую приборную панель и вертикально расположенный экран мультимедийной системы. Несмотря на то, что внешне пятый «Клио» напоминает предшественника, инженеры построили кузов автомобиля с нуля и добились лучшего показателя аэродинамического сопротивления в классе.