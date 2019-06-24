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15:03

Компания Renault подготовила Clio для гонок по кольцу и гравию

Хэтчбек получил три гоночные модификации

Марка Renault поделилась фотографиями и подробностями о новых модификациях хэтчбека Clio – Cup, Rally и RX. Первая предназначена для кольцевых гонок, а вторая и третья – для заездов по гравию. Причем версии можно конвертировать одну в другую при наличии набора комплектующих.
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Все гоночные модификации разработаны на базе хот-хэтча Clio RS Line и укомплектованы четырехцилиндровым 1,3-литровым турбомотором мощностью 170-180 лошадиных сил, работающим в паре с секвентальной коробкой передач Sadev. Отдачу двигателя можно варьировать в зависимости от требований регламента конкретной гонки. Кроме того, машины оснащаются каркасом безопасности и спортивными креслами-ковшами.

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Подвеска у спортивных версий такая же, как и у стандартного Clio RS Line: стойки McPherson спереди и полузависимая балка – сзади. Однако в отличие от «гражданского» хэтчбека, Clio Cup, Clio Rally и Clio RX получили амортизаторы Bos Suspension и новые пружины.

Команды разных чемпионатов смогут заказать спортивные «Клио» уже в середине осени текущего года. До гонок автомобили допущены с 2020 года.

Стандартный Renault Clio сменил поколение в начале 2019 года. Хэтчбек переехал на новую архитектуру, получил цифровую приборную панель и вертикально расположенный экран мультимедийной системы. Несмотря на то, что внешне пятый «Клио» напоминает предшественника, инженеры построили кузов автомобиля с нуля и добились лучшего показателя аэродинамического сопротивления в классе.

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