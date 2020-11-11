«Бог пикапов»: раскрыт 1318-сильный шестиколесный Rezvani Hercules

От «Джипа» Hercules 6x6 досталась стальная рама и каркас кузова, которые в Rezvani дополнительно усилили. Внешние кузовные панели калифорнийцы изготовили с нуля, стилизовав пикап под свою первую модель – внедорожник Tank, облик которого, в свою очередь, напоминает армейские вездеходы.
«Бог всех пикапов», как его характеризуют создатели, имеет впечатляющие габариты: в длину он достигает 6198 миллиметров, в ширину – 2286 миллиметров, а в высоту – ровно двух метров. Расстояние между первой и второй осями составляет 3505 миллиметров, между второй и третьей – 991 миллиметр. Длина грузовой платформы пикапа равна 2438 миллиметрам.
Фото: Rezvani
Покупателям Hercules 6x6 предложат три варианта силовой установки. Базовым вариантом стал 3,6-литровый «атмосферник» V6, развивающий 289 лошадиных сил и 352 Нм крутящего момента. Доступна дизельная 3,0-литровая «шестерка» мощностью 264 сил (600 Нм). В середине гаммы – 500-сильный атмосферный 507-сильный V8 SRT объемом 6,4 литра, которым оснащаются пикапы Ram, а на вершине – 7,0-литровая «турбовосьмерка» HEMI отдачей 1318 лошадиных сил.
Пару двигателям составляет безальтернативный восьмидиапазонный автомат. Система подключаемого полного привода передает момент на два, четыре или все шесть колес в зависимости от выбранного режима.
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Фото: Rezvani
Для Hercules 6x6 доступен оффроуд-пакет с увеличенным дорожным просветом, подвеска Fox с усиленными амортизаторами, восьмипоршневые тормозные механизмы R1 Concepts и внедорожные шины. Также в списке опций пикапа числится «люстра» на крыше, выдвигающиеся подножки, разнообразные приспособления для буксировки и броня класса B7, защищающая от взрывов. Бронированный пикап можно дооснастить сиреной, установкой дымовой завесы, системой ночного видения и даже противогазами. Для салона доступны 10 вариантов отделки.
Стоимость базового Rezvani Hercules 6x6 составляет 225 000 долларов (17,1 миллиона рублей). Бронированный вариант Military Edition обойдется в 325 000 долларов (24,8 миллиона рублей). Топовый двигатель V8 добавит к ценнику еще 249 000 долларов, а со всевозможными опциями стоимость пикапа превысит 500 000 долларов.