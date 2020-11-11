«Бог пикапов»: раскрыт 1318-сильный шестиколесный Rezvani Hercules

От «Джипа» Hercules 6x6 досталась стальная рама и каркас кузова, которые в Rezvani дополнительно усилили. Внешние кузовные панели калифорнийцы изготовили с нуля, стилизовав пикап под свою первую модель – внедорожник Tank, облик которого, в свою очередь, напоминает армейские вездеходы.

«Бог всех пикапов», как его характеризуют создатели, имеет впечатляющие габариты: в длину он достигает 6198 миллиметров, в ширину – 2286 миллиметров, а в высоту – ровно двух метров. Расстояние между первой и второй осями составляет 3505 миллиметров, между второй и третьей – 991 миллиметр. Длина грузовой платформы пикапа равна 2438 миллиметрам.