Илон Маск стал третьим в списке богатейших людей и почти догнал Билла Гейтса

Состояние Маска увеличилось на 10,2 миллиарда долларов в среду после того, как стоимость акций Tesla выросла на 10 процентов на основании рейтинга Morgan Stanley. Перед этим, во вторник, его капитал вырос еще на 7,6 миллиардов долларов. Причиной также стала Tesla, вступившая в фондовый индекс S&P 500 – в него включено 505 торгуемых на фондовых биржах США компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

Таким образом, состояние Маска взлетело до 120 миллиардов долларов, что обеспечило ему третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Бывшему главе корпорации Microsoft Биллу Гейтсу, который два десятка лет держался на вершине списка, он уступает только 8 миллиардов долларов.

От лидера рейтинга, главы Amazon Джеффа Безоса, Маска отделает куда большая сумма – состояние Безоса оценивается в 183 миллиарда долларов. Однако не исключено, что в будущем удастся догнать и его, так как по темпам роста капитала Маск обгоняет всех участников списка. С начала нынешнего года его состояние выросло на 92,4 миллиарда долларов.