Прибыль Tesla в третьем квартале выросла втрое

За прошедшие три месяца рекордно высокого уровня продаж Tesla заработала 331 миллион долларов, что на 218% больше, чем во втором квартале текущего года, когда из-за пандемии коронавируса компания Илона Маска вообще стала одним из немногих мировых автопроизводителей, кто сумел хоть что-нибудь заработать. По сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль Tesla выросла на 131%. Аналитики прогнозировали определённый рост стоимости акций, но реальная ситуация оказалась даже куда более оптимистичной: вместо ожидаемых 55-67 центов за акцию прибыль компании составила 76 центов с каждой акции.
Впрочем, итоговая выручка автоконцерна также превысила ожидания аналитиков: за три месяца третьего квартала Tesla получила 8,7 миллиарда долларов против ожидаемых 8,4 миллиарда. Разумеется, успех производителя электрокаров объясняется в первую очередь рекордными продажами, которые за минувшие три месяца составили почти 140 тысяч экземпляров. Илон Маск также подтвердил акционерам, что компания планирует до конца года продать 500 тысяч электромобилей — это означает, что в последнем квартале 2020 года Tesla должна будет передать клиентам не менее 180 тысяч «электричек».