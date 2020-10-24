Прибыль Tesla в третьем квартале выросла втрое

За прошедшие три месяца рекордно высокого уровня продаж Tesla заработала 331 миллион долларов, что на 218% больше, чем во втором квартале текущего года, когда из-за пандемии коронавируса компания Илона Маска вообще стала одним из немногих мировых автопроизводителей, кто сумел хоть что-нибудь заработать. По сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль Tesla выросла на 131%. Аналитики прогнозировали определённый рост стоимости акций, но реальная ситуация оказалась даже куда более оптимистичной: вместо ожидаемых 55-67 центов за акцию прибыль компании составила 76 центов с каждой акции.