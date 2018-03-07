Марка Richard Mille представила часы за 11 миллионов рублей

Пульс

Швейцарские часовщики сделали хронограф для владельцев топовых «Макларенов»

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7 марта 2018

Швейцарская часовая марка Richard Mille представила специальный хронограф, разработанный совместно с британским автопроизводителем McLaren. Стоимость часов составит 180 тысяч швейцарских франков, что эквивалентно примерно 10,9 миллиона рублей.

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

В разработке часов принимал участие шеф-дизайнер «Макларена» Роб Мелвилл и инженер Richard Mille Фабрис Намура. Корпус хронографа изготовлен из специального материала – многослойного карбона с добавлением графена. Он примерно в шесть раз легче и в 200 раз прочнее стали.

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[Очень дорогие часы в очень дорогих автомобилях](https://motor.ru/articles/clockinacar.htm)

Очень дорогие часы в очень дорогих автомобилях

На корпусе также используются титановые вставки, напоминающие по форме воздухозаборники суперкара McLaren F1. Заводная головка сделана из этого же материала и выполнена в стиле колесных дисков машин марки.

Механизм – с автоподзаводом, датой и запасом хода 55 часов.

Всего будет выпущено 500 таких часов, причем приоритет в покупке отдадут владельцам автомобилей семейства Ultimate Series (в него входит гибрид P1 и еще две непредставленные модели – P15 и BP23).

В прошлом году Richard Mille и McLaren показали часы почти за миллион франков, которые выпустят тиражом 75 экземпляров.

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