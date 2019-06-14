Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака

На основу для проекта был взят старенький Suzuki с автоматической коробкой передач. Ему спилили крышу и все стойки, убрали лобовое стекло, в салоне приварили шесть труб, к которым крепится гамак, а также переделали рулевое управление.
Когда автомобиль едет, гамак начинает раскачиваться и управлять становится сложно. Процесс постройку можно посмотреть в начале ролика, а как именно на машине можно ездить, начиная с восьмой минуты.
Видео: mastermilo82
Кроме того, вот здесь можно посмотреть, как сделать из дерева Volkswagen и проехать на нем 20 тысяч километров, а вот тут увидеть Lamborghini Huracan, превращенный в ралли-кар с «экзоскелетом».