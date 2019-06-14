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11:54

Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака

Необычную машину построили на базе старого Suzuki

Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль. Им нужно управлять из гамака, подвешенного над машиной.
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На основу для проекта был взят старенький Suzuki с автоматической коробкой передач. Ему спилили крышу и все стойки, убрали лобовое стекло, в салоне приварили шесть труб, к которым крепится гамак, а также переделали рулевое управление.

Когда автомобиль едет, гамак начинает раскачиваться и управлять становится сложно. Процесс постройку можно посмотреть в начале ролика, а как именно на машине можно ездить, начиная с восьмой минуты.

Видео: mastermilo82

Кроме того, вот здесь можно посмотреть, как сделать из дерева Volkswagen и проехать на нем 20 тысяч километров, а вот тут увидеть Lamborghini Huracan, превращенный в ралли-кар с «экзоскелетом».

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