На торги выставят «самый важный электрокар в мировой истории»

Выставленный на продажу Riker Electric 1898 года становился победителем Charles River Park Race, а также соревнований 1900 года, которые проводились в рамках Всемирной выставки в Париже. Кроме того, электрокар носит звание победителя первой 50-мильной гонки Америки. На одной зарядке Riker Electric мог проезжать до 80 километров и разгонялся до 64 километров в час. В свое время он был быстрее и паровых машин, и автомобилей с бензиновыми двигателями.