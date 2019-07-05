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17:41

На торги выставят «самый важный электрокар в мировой истории»

Автомобиль построен бруклинской Riker Electric Motor Co. в 1898 году

Аукционный дом Worldwide Auctioneers впервые выставит на публичные торги самый важный электрический автомобиль в мировой истории. Он построен бруклинской Riker Electric Motor Co. в 1898 году и носит звание победителя первой 50-мильной гонки Америки. Цену продавец готов предоставить только по запросу.

Компания Riker Electric Motor Co была основана в 1888 году автомобильным дизайнером и инженером Эндрю Лоуренсом Райкером и стала продолжением его экспериментов с батарейными машинами. В журнале Scientific American от 26 сентября 1896 года есть заметка о том, как самодвижущийся экипаж Riker с электрическим приводом выиграл гонку в Наррагансетт Парк, штат Массачуссетс.

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Выставленный на продажу Riker Electric 1898 года становился победителем Charles River Park Race, а также соревнований 1900 года, которые проводились в рамках Всемирной выставки в Париже. Кроме того, электрокар носит звание победителя первой 50-мильной гонки Америки. На одной зарядке Riker Electric мог проезжать до 80 километров и разгонялся до 64 километров в час. В свое время он был быстрее и паровых машин, и автомобилей с бензиновыми двигателями.

В 2018 году аукционный дом Mecum выставил на торги самый необычный автомобиль 50-х, созданный легендой американского кастомайзинга Джорджем Баррисой. Машину, построенную на агрегатах Lincoln Capri Hardtop образца 1953 года оборудовали телевизором, магнитофоном, радио и мини-баром с холодильником. Невероятный по тем временам набор электроники позволял шоу-кару даже передвигаться в автономном режиме.

Источник: Worldwide Auctioneers
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