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20 августа 18:13

Электрогиперкар Rimac оборудовали отсеком для шампанского

Презентация машины состоялась в Автомобильном музее Петерсена

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Хорватская компания Rimac Automobili представила особую версию электрического гиперкара C_Two под названием California. Особенностью машины стал ярко-синий окрас кузова, а также установленный в багажнике отсек для хранения двух шестилитровых бутылок шампанского и бокалов. Презентация C_Two California состоялась в Автомобильном музее Петерсена, Лос-Анджелес.

Электрический гиперкар C_Two оснащается четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1914 лошадиных сил. Каждый мотор оборудован индивидуальной коробкой передач: одноступенчатыми спереди, двухступенчатыми сзади. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока.

С места до 60 миль в час (96 километров в час) C_Two способен разгоняться за 1,84 секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 412 километров в час. Запас хода — 650 километров.

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Модель оборудована комплексом активной аэродинамики с подвижными заслонками в капоте и переднем бампере, а также системой автономного управления на базе искусственного интеллекта с «виртуальным тренером», в память которого можно загрузить параметры некоторых гоночных трасс.

Производство Rimac C_Two начнется в 2019 году. В России такой автомобиль можно заказать за 131 465 670 рублей без учета таможенных пошлин, налогов и доставки.

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