Электрогиперкар Rimac оборудовали отсеком для шампанского

Модель оборудована комплексом активной аэродинамики с подвижными заслонками в капоте и переднем бампере, а также системой автономного управления на базе искусственного интеллекта с «виртуальным тренером», в память которого можно загрузить параметры некоторых гоночных трасс.

Производство Rimac C_Two начнется в 2019 году. В России такой автомобиль можно заказать за 131 465 670 рублей без учета таможенных пошлин, налогов и доставки.