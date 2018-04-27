Появилась возможность заказать гиперкар Rimac C_Two

Пульс

Россиянам предложили купить 1914-сильный электрокар за 130 миллионов рублей

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27 апреля 2018

В России появилась возможность купить 1914-сильный электрический гиперкар Rimac C_Two, тираж которого ограничен 150 экземплярами. Оформить заказ на автомобиль готова компания Electric Motors Club, оценившая его в 131 465 670 рублей без учета таможенных пошлин, налогов и доставки.

[Электрокрасота: самые нескучные автомобили на батарейках](https://motor.ru/selector/electrocas.htm)

Электрокрасота: самые нескучные автомобили на батарейках

Как говорится в объявлении Electric Motors Club на auto.ru, компания может доставить автомобиль в любую страну ЕС и СНГ. Также фирма готова организовать индивидуальные туры на завод марки Rimac в Хорватии.

Премьера электрического гиперкара состоялась в марте этого года на моторшоу в Женеве. Карбоновое купе оснащается четырьмя электромоторами, выдающими в сумме почти 2000 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента, а также блоком батарей емкостью 120 киловатт-часов.

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С нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 1,8 секунды, а до 300 километров в час за 11,8 секунды. Максимальная скорость – 412 километров в час. Запас хода достигает 650 километров.

Кроме того, машина получит систему автопилота на базе искусственного интеллекта и функцию виртуального тренера. На гоночном треке она подскажет водителю оптимальную траекторию, предупредит о точках разгона и торможения, а также угле поворота рулевого колеса.

Производство Rimac C_Two начнется в 2019 году.

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Теги:
ЭлектрокарыRimacC_Two
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