Немецкая марка приобрела 10 процентов акций фирмы

Пульс

Компания Porsche стала совладельцем производителя гиперкаров Rimac

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20 июня 2018

Компания Porsche купила десять процентов акций хорватского производителя электрических суперкаров Rimac Automobili. Немецкая марка планирует работать вместе c фирмой над собственными моделями с экологичными силовыми установками.

[Электрокрасота: самые нескучные автомобили на батарейках](https://motor.ru/selector/electrocas.htm)

Электрокрасота: самые нескучные автомобили на батарейках

Фирма Rimac начала работать над своей первой моделью – Concept One – в 2009 году. Через два года автомобиль, оснащенный 1088-сильной электрической силовой установкой, продемонстрировали на Франкфуртском моторшоу. Тираж модели, которую оценили минимум в миллион евро, ограничили 88 экземплярами.

В марте 2018-го дебютировала вторая модели марки – C_Two. Гиперкар получил 1914-сильную силовую установку с комплектом батарей емкостью 120 киловатт-часов, активную аэродинамику и даже виртуального инструктора по вождению. С нуля до 96 километров в час такая машина способна ускоряться за 1,84 секунды. Запас хода – 650 километров.

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Помимо суперкаров, Rimac под маркой Greyp Bikes делает электромотоциклы, а также занимается разработкой электрических силовых установок для других производителей, систем подзарядки и аккумуляторов.

В «Порше» сейчас работают над первым собственным электрокаром – Taycan. Модель будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью 600 сил и сможет проезжать без подзарядки около 500 километров. «Сотню» машина сможет набирать за 3,5 секунды. Выпуск электромобиля начнется к 2020 году.

Очень необычный электротранспорт

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Заглавное фото -- Rimac C_Two
Теги:
PorscheRimacConcept OneC_TwoTaycan
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