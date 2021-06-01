Rimac представила 1914-сильный гиперкар за два миллиона евро

Три года не прошли для модели зря: за это время инженеры Rimac значительно доработали конструкцию гиперкара. «Двухдверка» получила на первый взгляд незаметные изменения, благодаря которым удалось повысить аэродинамическую эффективность примерно на 34 процента по сравнению с первым концептом. Охлаждение тормозной системы и трансмиссии улучшилось на 30 процентов на низких скоростях и на семь процентов на высоких. Развесовка по осям приблизилась к идеалу и составляет 48:52.

Кроме этого, Nevera оснастили активными аэродинамическими элементами, для которых предусмотрено два режима: «Низкое сопротивление» и «Высокая прижимная сила». В первом случае коэффициент лобового сопротивления снижается до 0,3, а во втором прижимная сила возрастает более чем на 300 процентов.