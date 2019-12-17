Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:37

Rimac вывел на тесты предсерийный электрогиперкар C_Two

Всего компания тестирует 17 прототипов

Алексей Носаченко
Фирма Rimac, хорватский производитель гиперкаров и поставщик электрокомпонентов для Porsche и Koenigsegg, поделилась видео с тестов купе C_Two. С весны этого года на предприятии в городе Света-Неделя близ Загреба собрано 17 прототипов двухдверки — каждый для определенной цели.

Программа разработки электрогиперкара C_Two перешла в финальную стадию. По словам главы Rimac Мате Римаца, команда работает в полную силу, чтобы «сделать из прототипов то, что изначально задумывалось». После серии симуляций в виртуальной среде гиперкар выехал на полигон технического центра Нардо в Италии и другие тест-площадки.

Дебют серийного Rimac C_Two состоится на Женевском автосалоне будущей весной. Причем купе в деталях отличается от концепта: у него улучшен дизайн, эргономика и изменены настройки силовой установки.

Последние озвученные параметры гиперкара следующие: четыре электромотора суммарной отдачей 1914 сил и 2300 Нм момента; передние связаны с полуосями через одноступенчатые редукторы, задние — через двухступенчатые; тяговая батарея имеет емкость 120 киловатт-часов.

Без подзарядки C_Two проедет до 650 километров по циклу NEDC и разгонится до ста за 1,97 секунды. Максимальная скорость электромобиля — 415 километров в час.