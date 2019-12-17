Rimac вывел на тесты предсерийный электрогиперкар C_Two

Программа разработки электрогиперкара C_Two перешла в финальную стадию. По словам главы Rimac Мате Римаца, команда работает в полную силу, чтобы «сделать из прототипов то, что изначально задумывалось». После серии симуляций в виртуальной среде гиперкар выехал на полигон технического центра Нардо в Италии и другие тест-площадки.
Дебют серийного Rimac C_Two состоится на Женевском автосалоне будущей весной. Причем купе в деталях отличается от концепта: у него улучшен дизайн, эргономика и изменены настройки силовой установки.
Последние озвученные параметры гиперкара следующие: четыре электромотора суммарной отдачей 1914 сил и 2300 Нм момента; передние связаны с полуосями через одноступенчатые редукторы, задние — через двухступенчатые; тяговая батарея имеет емкость 120 киловатт-часов.
Без подзарядки C_Two проедет до 650 километров по циклу NEDC и разгонится до ста за 1,97 секунды. Максимальная скорость электромобиля — 415 километров в час.