Mercedes-AMG GT R Pro проехал Нюрбургринг на 24 секунды медленнее Porsche 911

Трековый вариант суперкара Mercedes-AMG GT R, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе с приставкой Pro, проехал «Северную петлю» Нюрбургринга за 7 минут 4,6 секунды. Ролик с заездом купе опубликован на YouTube-канале спортивного подразделения немецкой марки.