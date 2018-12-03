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15:21

Mercedes-AMG GT R Pro проехал Нюрбургринг на 24 секунды медленнее Porsche 911

Посмотрите, как новейший трековый «Мерседес» проехал «Северную петлю»

Трековый вариант суперкара Mercedes-AMG GT R, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе с приставкой Pro, проехал «Северную петлю» Нюрбургринга за 7 минут 4,6 секунды. Ролик с заездом купе опубликован на YouTube-канале спортивного подразделения немецкой марки.

«Про-версия» суперкара проехала трек на 24 секунды медленнее 700-сильного купе Porsche 911 GT2 RS MR, который сейчас является самым быстрым дорожным автомобилем Нюрбургринга. Для заезда 911-й был подготовлен специалистами фирмы Manthey-Racing, получив особые настройки подвески, учитывающие особенности «Северной петли».

Mercedes-AMG GT R Pro тоже имеет особые настройки подвески и элементы конструкции, которые перекочевали с гоночных машины серий GT3 и GT4. Автомобиль оснащается 585-сильным восьмицилиндровым битурбо мотором, каркасом безопасности, «ковшами», карбон-керамическими тормозами.

Видео заезда Porsche 911 GT2 RS MR можно посмотреть здесь

Суперкар будет выпущен ограниченным тиражом.

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