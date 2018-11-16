Внешность электрического пикапа Rivian раскрыли на видео

Весной издание Engadget раскрыло некоторые характеристики пикапа. Так, известно, что A1C по размерам и форме кузова будет похож на Honda Ridgeline. Внедорожник сможет преодолевать броды глубиной до 1,1 метра, взбираться на 100-процентные уклоны (45 градусов) и получит 360-миллиметровый дорожный просвет.
Производитель обещает управляемость на уровне Porsche Cayenne и впечатляющую динамику: с места до 60 миль в час (97 километров в час) пикап будет разгоняться за 2,8 секунды. Это будут топовые версии с 800-сильной силовой установкой. Также A1C получит автопилот третьего уровня автономности.
В январе 2017 года Rivian купил бывший завод Mitsubishi Motors в городе Нормал, штат Иллинойс. Компания планировала инвестировать в его модернизацию 175 миллионов долларов и намеревалась собирать там заднеприводный спорткар с бензиновым двигателем.