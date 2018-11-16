Внешность электрического пикапа Rivian раскрыли на видео

Производитель обещает управляемость на уровне Porsche Cayenne и впечатляющую динамику: с места до 60 миль в час (97 километров в час) пикап будет разгоняться за 2,8 секунды. Это будут топовые версии с 800-сильной силовой установкой. Также A1C получит автопилот третьего уровня автономности.