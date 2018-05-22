Американцы выпустят электрический пикап с 360-миллиметровым клиренсом
Американский стартап Rivian, занимающийся разработкой электромобилей, намерен запустить в серию две модели: пятиместный пикап с 360-миллиметровым дорожным просветом и семиместный внедорожник. Машины дебютируют на автосалоне в Лос-Анджелесе осенью, а старт продаж запланирован на 2020 год. Об этом сообщает издание Engadget.
Первым на рынок выйдет электрический пикап, который получит название A1C. По словам главы Rivian Рж Старинджа, машина будет схожа размерами и формой кузова с Honda Ridgeline. Она сможет преодолевать броды глубиной до 1,1 метра и получит 360-миллиметровый дорожный просвет.
Помимо этого, в компании обещают, что A1C будет управляться не хуже Porsche Cayenne Turbo. Машина при этом сможет взбираться на 100-процентные уклоны (45 градусов) и разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за 2,8 секунды.
Базовые версии будут комплектоваться блоком батарей емкостью 80 киловатт-часов. Благодаря этому на одной зарядке пикап проедет до 322 километров. Топовые модификации получат 800-сильную силовую установку и смогут проезжать 725 километров без подзарядки. Также A1C получит автопилот третьего уровня автономности.
В январе 2017 года Rivian купил бывший завод Mitsubishi Motors в городе Нормал в штате Иллинойс. Компания планировала инвестировать в его модернизацию 175 миллионов долларов и намеревалась собирать там заднеприводный спорткар с бензиновым двигателем.