Американцы выпустят электрический пикап с 360-миллиметровым клиренсом

Американский стартап Rivian, занимающийся разработкой электромобилей, намерен запустить в серию две модели: пятиместный пикап с 360-миллиметровым дорожным просветом и семиместный внедорожник. Машины дебютируют на автосалоне в Лос-Анджелесе осенью, а старт продаж запланирован на 2020 год. Об этом сообщает издание Engadget.

Путеводитель по стартапам, участвующим в электрической революции. Часть первая. Часть вторая.

Первым на рынок выйдет электрический пикап, который получит название A1C. По словам главы Rivian Рж Старинджа, машина будет схожа размерами и формой кузова с Honda Ridgeline. Она сможет преодолевать броды глубиной до 1,1 метра и получит 360-миллиметровый дорожный просвет.

Помимо этого, в компании обещают, что A1C будет управляться не хуже Porsche Cayenne Turbo. Машина при этом сможет взбираться на 100-процентные уклоны (45 градусов) и разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за 2,8 секунды.

Базовые версии будут комплектоваться блоком батарей емкостью 80 киловатт-часов. Благодаря этому на одной зарядке пикап проедет до 322 километров. Топовые модификации получат 800-сильную силовую установку и смогут проезжать 725 километров без подзарядки. Также A1C получит автопилот третьего уровня автономности.

В январе 2017 года Rivian купил бывший завод Mitsubishi Motors в городе Нормал в штате Иллинойс. Компания планировала инвестировать в его модернизацию 175 миллионов долларов и намеревалась собирать там заднеприводный спорткар с бензиновым двигателем.