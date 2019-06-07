Электрокары Rivian будут заряжаться друг от друга

Rivian позиционирует свои электрокары как «машины для приключений», поэтому разработчики предусмотрели возможность зарядки автомобилей друг от друга, сообщил Скэриндж изданию The Drive. Это может пригодиться, когда машины находятся вдали от зарядных станций, например, на территории одного из национальных парков.

Вдобавок Rivian запатентовала систему съемных модульных вспомогательных батарей. Их можно будет установить в кузове пикапа, куда будут выведены контактные разъемы и контуры системы охлаждения. В патентной заявке описана установка как вертикального, так и горизонтального блока аккумуляторов.