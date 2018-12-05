Стартап Rivian выпустит «сумасшедший» хэтчбек с огромным клиренсом

Издание Auto Еxpress предполагает, что это будет хэтчбек, хотя глава Rivian Роберт Скэриндж не уточняет форм-фактор: «У нашей третьей модели будет более короткая база (чем у внедорожника R1S или пикапа R1T), это будет интерпретация раллийной машины с огромным дорожным просветом». Динамические характеристики хэтчбека, вероятно, окажутся на высоте, ведь ралликары с гибридными установками уже научились разгоняться до 96 километров в час за две секунды.
Также компания Rivian собирается продавать свои «шасси-скейтборды» другим производителям, и заинтересованность уже высказал ряд автомобильных и неавтомобильных компаний. По словам Скэринджа, на их платформе можно построить и пикап, и фургон, что привлечет в том числе крупные розничные сети, развивающие собственные курьерские сервисы.
Выпускать же собственные электромобили Rivian планирует мелкими сериями, а продавать напрямую, используя дилеров только там, где прямые продажи запрещены. В планах сделать модели глобальными и вывести их на рынок не только Северной Америки, но и Китая, Европы, Австралии, Южной Африки.
На прошедшем в Лос-Анджелесе автосалоне Rivian показал две первые модели: пикап R1T и семиместный внедорожник R1S. Пикап получил электрическую силовую установку мощностью 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. До 60 миль в час (96 километров в час) он способен разгоняться за три секунды. Самый мощный внедорожник — это 864 силы и 660 километров пробега на одной зарядке.