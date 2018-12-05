Стартап Rivian выпустит «сумасшедший» хэтчбек с огромным клиренсом

Издание Auto Еxpress предполагает, что это будет хэтчбек, хотя глава Rivian Роберт Скэриндж не уточняет форм-фактор: «У нашей третьей модели будет более короткая база (чем у внедорожника R1S или пикапа R1T), это будет интерпретация раллийной машины с огромным дорожным просветом». Динамические характеристики хэтчбека, вероятно, окажутся на высоте, ведь ралликары с гибридными установками уже научились разгоняться до 96 километров в час за две секунды.