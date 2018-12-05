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16:02

Стартап Rivian выпустит «сумасшедший» хэтчбек с огромным клиренсом

Третья модель не будет похожа ни на ранее представленный пикап, ни на внедорожник

Rivian R1T
Следующей моделью американского стартапа Rivian станет «сумасшедший» автомобиль с короткой базой, выполненный в духе ралликара. Так же как и другие машины Rivian новинка будет обладать «уникальными» характеристиками и получит внушительный дорожный просвет.

Издание Auto Еxpress предполагает, что это будет хэтчбек, хотя глава Rivian Роберт Скэриндж не уточняет форм-фактор: «У нашей третьей модели будет более короткая база (чем у внедорожника R1S или пикапа R1T), это будет интерпретация раллийной машины с огромным дорожным просветом». Динамические характеристики хэтчбека, вероятно, окажутся на высоте, ведь ралликары с гибридными установками уже научились разгоняться до 96 километров в час за две секунды.

Внедорожник Rivian R1S

Также компания Rivian собирается продавать свои «шасси-скейтборды» другим производителям, и заинтересованность уже высказал ряд автомобильных и неавтомобильных компаний. По словам Скэринджа, на их платформе можно построить и пикап, и фургон, что привлечет в том числе крупные розничные сети, развивающие собственные курьерские сервисы.

Внедорожник Rivian R1S

Выпускать же собственные электромобили Rivian планирует мелкими сериями, а продавать напрямую, используя дилеров только там, где прямые продажи запрещены. В планах сделать модели глобальными и вывести их на рынок не только Северной Америки, но и Китая, Европы, Австралии, Южной Африки.

Rivian R1T

На прошедшем в Лос-Анджелесе автосалоне Rivian показал две первые модели: пикап R1T и семиместный внедорожник R1S. Пикап получил электрическую силовую установку мощностью 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. До 60 миль в час (96 километров в час) он способен разгоняться за три секунды. Самый мощный внедорожник — это 864 силы и 660 километров пробега на одной зарядке.

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