Rivian построит для Amazon 100 тысяч электрических фургонов

Что касается Rivian, то стартап, основанный в 2009 году, поставит Amazon 100 тысяч курьерских фургонов. Первые машины появятся на дорогах уже в 2021 году, а к 2024-му их количество должно достигнуть 100 тысяч. Никаких подробностей о вэнах нет, но, скорее всего, они будут построены на фирменной платформе, как внедорожник и пикап R1S и R1T. Судя по рендеру, ривианские фургоны будут сильно похожи на электрический хэтчбек Honda e.

Первые модели Rivian — R1S и R1S — пока не поступили в продажу. Предварительная спецификация такая: четыре электромотора суммарной мощностью 760 лошадиных сил и пробег на одной зарядке 645 километров. Третьей моделью стартапа станет электрический хэтчбек в стиле машин для ралли-кросса.