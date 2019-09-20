Rivian построит для Amazon 100 тысяч электрических фургонов

Экологическую стратегию Amazon ее глава Джефф Безос описывает как Climate Pledge (Климатический залог). Согласно плану, к 2024 году до 80 процентов энергии, используемой ретейлером, будет поступать из возобновляемых источников. К 2030 году компания достигнет нулевого уровня выбросов CO₂.
В начале года Amazon возглавил раунд инвестиций в Rivian на сумму 700 миллионов долларов. Спустя несколько месяцев стартап привлёк ещё полмиллиарда долларов от Ford.
Amazon даже пожертвует 100 миллионов долларов экологической организации The Nature Conservancy. На эти средства будет создан фонд Right Now Climate Fund, который займется восстановлением и защитой лесов, водно-болотных угодий и торфяников.
Что касается Rivian, то стартап, основанный в 2009 году, поставит Amazon 100 тысяч курьерских фургонов. Первые машины появятся на дорогах уже в 2021 году, а к 2024-му их количество должно достигнуть 100 тысяч. Никаких подробностей о вэнах нет, но, скорее всего, они будут построены на фирменной платформе, как внедорожник и пикап R1S и R1T. Судя по рендеру, ривианские фургоны будут сильно похожи на электрический хэтчбек Honda e.
Первые модели Rivian — R1S и R1S — пока не поступили в продажу. Предварительная спецификация такая: четыре электромотора суммарной мощностью 760 лошадиных сил и пробег на одной зарядке 645 километров. Третьей моделью стартапа станет электрический хэтчбек в стиле машин для ралли-кросса.