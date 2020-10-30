Родстер «Крым» получит коробку передач от Aurus и автоматически складывающуюся крышу

В настоящий момент финальный прототип отечественного родстера разрабатывают в виртуальном пространстве. В ходе компьютерного моделирования разработчики работают над дизайном нового кузова «Крыма», а также проводят испытания конструкции автомобиля с учетом будущих сертификационных тестов.

Прежде всего специалисты работают над облегчением пространственно рамы, которая с момента создания первого прототипа стала легче на 100 килограммов. Кроме того, инженеры дорабаты­вают кинематику подвески и рулевого управ­ления. В отличие от предыдущих версий, третья итерация «Крыма» впервые получит механизм автомати­ческого склады­вания крыши.