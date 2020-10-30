12:21

Родстер «Крым» получит коробку передач от Aurus и автоматически складывающуюся крышу

Автомобиль находится на этапе виртуального проектирования

© Проект "Крым" - молодежный родстер / Vk.com
Анастасия Дубина
Создатели родстера «Крым» начали разработку третьего прототипа модели. Автомобиль, который сейчас находится на этапе виртуального проектирования, получит модифицированную конструкцию, а также обзаведется новым мотором и коробкой передач.

В настоящий момент финальный прототип отечественного родстера разрабатывают в виртуальном пространстве. В ходе компьютерного моделирования разработчики работают над дизайном нового кузова «Крыма», а также проводят испытания конструкции автомобиля с учетом будущих сертификационных тестов.

Прежде всего специалисты работают над облегчением пространственно рамы, которая с момента создания первого прототипа стала легче на 100 килограммов. Кроме того, инженеры дорабаты­вают кинематику подвески и рулевого управ­ления. В отличие от предыдущих версий, третья итерация «Крыма» впервые получит механизм автомати­ческого склады­вания крыши.

Родстеркрым.рф

Студенты соберут 20 тестовых экземпляров родстера «Крым»

Главным изменением в финальной версии родстера станет наличие семиступенчатого «автомата» производства российской фирмы КАТЕ. Эта компания выпускает трансмиссии для автомобилей марки Aurus. В связи с появлением новой коробки переда предполагается, что «Крым» оборудуют и новым мотором. Нынешняя версия родстера комплектуется 1,6-литровым агрегатом мощностью 140 лошадиных сил. Кроме того, инженеры работают над улучшением эргономики в интерьере автомобиля. Ожидается, что внесенные изменения позволят добиться более удобного управления серийной версии родстера.

В середине октября Тольяттинский госуниверситет, входящий в концерн «АвтоВАЗ», объявил о планах компании поддержать разработчиков первого отчественного родстера «Крым». По словам представителей университета, инженеры будут поставлять создателям автомобиля до 10 000 машинокомплектов в год, а также помогут в размещении технологической площадки для сборки модели на территории Тольятти.

Источник: Habr