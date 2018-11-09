Серия Roborace отказалась от идеи полностью беспилотных гонок

Первый, тестовый сезон соревнований стартует весной 2019 года. Заезды с участием робомобилей будут проходить в рамках одного уик-энда с некоторыми этапами «электрического» чемпионата Formula-E.

Все участники будут использовать одинаковые электромобили, созданные на базе опытной машины Devbot 2.0. Она, в свою очередь, построена на основе спортпрототипа Ginetta класса LMP3.