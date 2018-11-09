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15:37

Серия Roborace отказалась от идеи полностью беспилотных гонок

В гоночной серии гонщик и автопилот будет ехать по очереди

Организаторы гоночной серии Roborace поменяли концепцию чемпионата. Теперь первую половину заезда будет ехать гонщик, вторую — автопилот.

Первоначально предполагалось, что гоночные электрокары будут полностью беспилотными: на Фестивале скорости в Гудвуде даже показали прототип Robocar без места для водителя, дизайн которого создал Даниэль Симон — автор футуристических автомобилей для фильмов «Трон: Наследие» и «Обливион».

Первый, тестовый сезон соревнований стартует весной 2019 года. Заезды с участием робомобилей будут проходить в рамках одного уик-энда с некоторыми этапами «электрического» чемпионата Formula-E.

Все участники будут использовать одинаковые электромобили, созданные на базе опытной машины Devbot 2.0. Она, в свою очередь, построена на основе спортпрототипа Ginetta класса LMP3.

Тестовый беспилотник Devbot 2.0

«Боевые» машины будет несколько отличаться от опытной — аэродинамическим оперением, электроникой и силовым агрегатом (с задним, а не полным приводом).

Руководитель Roborace и чемпион Формулы-Е Лукас ди Грасси объяснил решение о смене формата таким образом: «Изначально мы хотели устраивать гонки между полностью роботизированными машинами. Но в итоге решили, что будет намного нагляднее, если на пит-стопе гонщик будет высаживаться из машины — и она продолжит гонку без него. Так будет лучше видна разница между человеческим вождением и автоматическим. К тому же, я считаю, что автоспорт обязательно должен иметь человеческую составляющую. Ведь гонки всегда были соревнованием людей и машин!»

На этом рендере рядом изображены полностью беспилотный RoboCar и болид для сезона-2019 с местом для гонщика

Ди Грасси рассказал, что сейчас строится шесть или семь машин, а разработчики продолжают доводку софта с тем, чтобы болиды могли соревноваться друг с другом.

Ближайшие два гоночных сезона пройдут в тестовом режиме, а полноценный запуск запланирован на 2021 год. Тогда же подготовят новый вариант машины: по словам ди Грасси, она будет чем-то средним между беспилотным Robocar и опытным Devbot. Будущая машина должна получить четыре электромотора суммарной мощностью около 1300 лошадиных сил, приводящие все колеса.

Ди Грасси рассказал, что контракт на участие в первом сезоне уже подписали две команды, и в ближайшее время Roborace опубликует календарь.

Вся логистика и обслуживание машин, как и создание открытой софтверной платформы — зона ответственности Roborace. А команды будут заниматься алгоритмами поведения на гоночной трассе.

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