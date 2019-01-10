Сиденья «Фордов» начал проверять робот с мокрой «задницей»

За три дня робот под названием Robutt (от английского «butt» — задница) симулирует десятилетний цикл использования автомобиля. За это время робот садится, ерзает и подпрыгивает на сиденье 7500 раз. Цель тестирования — убедиться, что пот, выделяемый водителем после фитнеса или из-за жары, не скажется на внешнем виде обивки. Первым такое испытание стал проходить Ford Fiesta 2018 модельно года.