В Rolls-Royce Cullinan за 25 миллионов обнаружили дефект

В июле автопроизводитель провел тесты и выяснил, что задние фонари на указанных автомобилях не соответствуют спецификации и могут быть недостаточно яркими, из-за чего возрастает риск столкновения. Однако в Rolls-Royce подчеркнули, что им не известно ни об одной подобной аварии.

В рамках акции на внедорожниках бесплатно заменят тусклые фонари. Пока неизвестно, будет ли отозван Cullinan в других странах, в том числе и в России.

Мировая премьера Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае 2018 года, а на российский рынок внедорожник вышел в конце декабря. Автомобиль комплектуется 6,75-литровым битурбо двигателем V12 (571 сила и 850 Нм крутящего момента). Стоимость такой версии стартует с отметки 25 миллионов рублей.