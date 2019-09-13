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13:25

В Rolls-Royce Cullinan за 25 миллионов обнаружили дефект

Люксовый внедорожник попал под отзыв в Америке

Rolls-Royce отзывает 422 экземпляра модели Cullinan, которые были проданы в США в период с 1 декабря 2018 года по 18 июля 2019 года, говорится в заявлении Национальной администрации дорожной безопасности (NHTSA).

В июле автопроизводитель провел тесты и выяснил, что задние фонари на указанных автомобилях не соответствуют спецификации и могут быть недостаточно яркими, из-за чего возрастает риск столкновения. Однако в Rolls-Royce подчеркнули, что им не известно ни об одной подобной аварии.

В рамках акции на внедорожниках бесплатно заменят тусклые фонари. Пока неизвестно, будет ли отозван Cullinan в других странах, в том числе и в России.

Мировая премьера Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае 2018 года, а на российский рынок внедорожник вышел в конце декабря. Автомобиль комплектуется 6,75-литровым битурбо двигателем V12 (571 сила и 850 Нм крутящего момента). Стоимость такой версии стартует с отметки 25 миллионов рублей.

В скором времени на рынке появится и более дорогая версия Black Badge, которая может обойтись покупателям в 31 миллион рублей. В таком исполнении мотор внедорожника будет выдавать 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

Источник: NHTSA