Rolls-Royce планирует выпустить электромобиль

Иных причин для производства электромобиля у марки нет, отметил Мюллер-Отвос, так как клиенты Rolls-Royce до сих пор не проявляли принципиального желания обладать автомобилем именно с электрической силовой установкой. Роскошный электрокар, скорее всего, заменит в модельной линейке купе Wraith и кабриолет Dawn, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Чего точно не появится в гамме Rolls-Royce, так это гибридной модели — по словам Мюллер-Отвоса, подобная концепция лишена перспектив с точки зрения потребительского спроса, поэтому британцы сосредоточатся на «чистом» электричестве.