Новый Rolls-Royce Ghost научили «шептать»

Шумоизоляцию удалось улучшить в том числе благодаря смене платформы на Architecture of Luxury, также лежающую в основе «восьмого» Phantom и Cullinan. Алюминий, из которого изготовлена платформа, сам по себе лучше поглощает звуковые колебания по сравнению со сталью. Так как плоские детали лучше резонируют, компонентам платформы решили придать сложную форму, гасящую звук.
Переборку между 6,75-литровым двигателем V12 и салоном сделали двухслойной. В полу, двери, крыше и багажнике использовали панели из шумопоглощающего материала. Дополнительную изоляцию обеспечили четырехдюймовый слой пены в шинах и прозрачный слой из композита в двойных стеклопакетах.
Видео: Rolls-Royce
На этом инженеры не остановились: на акустические свойства проверили каждую деталь седана. Выяснилось, что многие неожиданные детали могут стать причиной шума в салоне – к примеру, части, установленные внутри воздуховодов кондиционера. При втягивании воздуха они издавали громкие звуки, так что их заменили на полностью гладкие.
Получившаяся тишина в салоне Ghost могла бы дезориентировать как пассажиров, так и водителя. Поэтому последним штрихом стала система, издающая едва различимый мягкий звук – так называемый «шепот». Она состоит из чувствительных амортизаторов в спинках кресел, которые поглощают малейшие колебания, вызываемые телом, и сводят шумы к единой ноте. В полу 500-литрового багажника установили особые порты, с помощью которых низкочастотные звуковые волны могут покинуть автомобиль. Новые технологии шумоизоляции в Rolls-Royce назвали «Формулой безмятежности» (The Formula For Serenity).
Новый Rolls-Royce Ghost впервые получит полный привод и подруливающие задние колеса. Ранее британская компания рассказала об инновационном шасси Planar, разработанном специально для седана. Шасси работает совместно с системой камер и навигатором, заранее готовя автомобиль к неровностям на пути и резким поворотам.