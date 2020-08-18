Новый Rolls-Royce Ghost научили «шептать»

Шумоизоляцию удалось улучшить в том числе благодаря смене платформы на Architecture of Luxury, также лежающую в основе «восьмого» Phantom и Cullinan. Алюминий, из которого изготовлена платформа, сам по себе лучше поглощает звуковые колебания по сравнению со сталью. Так как плоские детали лучше резонируют, компонентам платформы решили придать сложную форму, гасящую звук.

Переборку между 6,75-литровым двигателем V12 и салоном сделали двухслойной. В полу, двери, крыше и багажнике использовали панели из шумопоглощающего материала. Дополнительную изоляцию обеспечили четырехдюймовый слой пены в шинах и прозрачный слой из композита в двойных стеклопакетах.