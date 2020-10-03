Rolls-Royce запатентовал название для электрокара

Остальные подробности о первом электрическом Rolls-Royce, кроме удачного названия, пока неизвестны. По одним данным, электрическую силовую установку от будущего BMW 7-Series получит одна из нынешних моделей марки, по другим — британский электрокар будет разработан с нуля. В Rolls-Royce подчёркивают, что переход на электротягу не станет для марки отказом от традиций, так как электрическая силовая установка сделает автомобили ещё тише и позволит дозировать тягу ещё более плавно, что по достоинству оценят клиенты марки. Гибридов в модельном ряду Rolls-Royce не будет.