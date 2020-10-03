Бюро по патентам и товарным знакам Германии (DPMA) зарегистрировало патентную заявку концерна BMW на торговую марку Silent Shadow, которая может быть использована для наименования легковых автомобилей. Как известно, баварцам принадлежит британская люксовая марка Rolls-Royce, в истории которой уже было несколько моделей со словом Shadow. Слово Silent в английском языке обозначает тишину, поэтому в данном случае, очевидно, Rolls-Royce запатентовал название для электрокара, который появится на рынке в течение ближайших десяти лет — именно его назовут «бесшумная тень».
Остальные подробности о первом электрическом Rolls-Royce, кроме удачного названия, пока неизвестны. По одним данным, электрическую силовую установку от будущего BMW 7-Series получит одна из нынешних моделей марки, по другим — британский электрокар будет разработан с нуля. В Rolls-Royce подчёркивают, что переход на электротягу не станет для марки отказом от традиций, так как электрическая силовая установка сделает автомобили ещё тише и позволит дозировать тягу ещё более плавно, что по достоинству оценят клиенты марки. Гибридов в модельном ряду Rolls-Royce не будет.