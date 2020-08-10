11:42

50-летнему Rolls-Royce пересадили мотор от Tesla

Седан Silver Shadow принадлежал певцу Джонни Кэшу

© Shift EV
Мария Евдокимова
Американское тюнинг-ателье Shift EV, которое переделывает классические автомобили в электрокары, получило заказ на необычную конверсию. Мастерскую попросили оснастить Rolls-Royce Silver Shadow 1970 года мотором от Tesla Model S. За 50 лет седан проехал более 200 000 километров и нуждался в полной реставрации.

В отличие от других проектов Shift EV, заменой ДВС на электрический двигатель и установкой батарей дело не ограничилось. Тюнеры укомплектовали седан рядом современных технологий от Model S. Среди них – антиблокировочная система, кондиционер, система контроля тяги и электроусилитель руля. Внешность собранного вручную седана мастера оставили практически нетронутой.

«Донором» стал 330-сильный электрический лифтбек Tesla Model S, оснащенный комплектом батарей на 75 кВт·ч. Электрокар не выезжал на дороги: его купили специально для «пересадки». Сложности возникли сразу, когда тюнеры обнаружили, что Silver Shadow на 250 миллиметров ýже Tesla. Электромотор пришлось разместить под днищем сзади, за аккумулятором, а моторный отсек, в котором находилась «восьмерка» L410, оставили пустым. Чтобы сохранить аутентичный интерьер, дисплеи мультимедийной системы и приборной панели установили в багажнике.

>
Reload
1 / 6

Фото: Shift EV

Теперь Silver Shadow, до 1985 года принадлежавший американскому певцу Джонни Кэшу, может проезжать более 320 километров на одной зарядке. В результате модернизации седан стал ощутимо быстрее, лучше управляется и тормозит.

В конце июля британское тюнинг-ателье Twisted занялось превращением классических Land Rover Defender в электромобили. Всего будет выпущено 30 электрических внедорожников стоимостью от 185 000 фунтов стерлингов (примерно 17 800 000 рублей по текущему курсу).

Источник: Shift EV