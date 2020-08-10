50-летнему Rolls-Royce пересадили мотор от Tesla

В отличие от других проектов Shift EV, заменой ДВС на электрический двигатель и установкой батарей дело не ограничилось. Тюнеры укомплектовали седан рядом современных технологий от Model S. Среди них – антиблокировочная система, кондиционер, система контроля тяги и электроусилитель руля. Внешность собранного вручную седана мастера оставили практически нетронутой.

«Донором» стал 330-сильный электрический лифтбек Tesla Model S, оснащенный комплектом батарей на 75 кВт·ч. Электрокар не выезжал на дороги: его купили специально для «пересадки». Сложности возникли сразу, когда тюнеры обнаружили, что Silver Shadow на 250 миллиметров ýже Tesla. Электромотор пришлось разместить под днищем сзади, за аккумулятором, а моторный отсек, в котором находилась «восьмерка» L410, оставили пустым. Чтобы сохранить аутентичный интерьер, дисплеи мультимедийной системы и приборной панели установили в багажнике.