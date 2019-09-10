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18:10

Rolls-Royce сделал особый Wraith в честь ночной Москвы

Роскошное купе представлено в трех уникальных цветах

Производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce создал эксклюзивную коллекцию купе Wraith, вдохновленную ночной Москвой. Линейка получила название Black and Bright (черный и яркий), в нее вошли три автомобиля.

Купе представлено в трех ярких цветах: ярко-зеленом Brennen Green, глубоком оранжевом Orande Metallic и пурпурном Twillight Purple. Все три цвета сочетаются с черным Diamond Black. Как рассказал дизайнер направления персонализации Bespoke Мэтт Дэнтон, вдохновением послужила яркая палитра ночной Москвы, а саму линейку он назвал «темным альтер-эго» модели Wraith.

«Зеленые огни «Москва Сити», искры фар пролетающих автомобилей, теплый свет фонарей и иллюминация исторической высотки – именно так я представляю московскую ночь. Она таит в себе приключения и дарит обещания. Эту атмосферу мы запечатлели в коллекции «Black and Bright», -- заявил Мэтт Дэнтон.

В отделке салона использовали цветные акценты в тон кузова, а переднюю панель сделали из углепластика с вплетением нитей алюминия — такой материал используют для поверхности военных самолетов, чтобы сделать их незаметными для радаров.

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Но главной особенностью салона стало «звездное небо» на потолке — впервые огоньки стали цветными, для каждого автомобиля подготовили подсветку в тон цвету кузова, чтобы почувствовать «атмосферу московской ночи» можно было даже не выходя из салона.

Rolls-Royce Wraith Eagle VIII

В конце мая производитель представил спецверсию купе Wraith, которую посвятил первому трансатлантическому перелету 1919 года на самолете с моторами Rolls-Royce. Коллекция получила название Eagle VIII, всего было выпущено 50 автомобилей, окрашенных в два оттенка серого: темный Gunmetal и светлый Selby Grey.