Rolls-Royce сделал особый Wraith в честь ночной Москвы

«Зеленые огни «Москва Сити», искры фар пролетающих автомобилей, теплый свет фонарей и иллюминация исторической высотки – именно так я представляю московскую ночь. Она таит в себе приключения и дарит обещания. Эту атмосферу мы запечатлели в коллекции «Black and Bright», -- заявил Мэтт Дэнтон.