Российский дизайнер показал свои варианты экстерьера модели

Пульс

Создатель ВАЗ-2110 показал свой дизайн внедорожника Rolls-Royce

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11 мая 2018

Бывший дизайнер «АвтоВАЗа» Владимир Ярцев, разработавший внешний вид ВАЗ-2110, опубликовал в своем «Фейсбуке» эскизы внедорожника Rolls-Royce, которые он сделал в 2005 году. По его словам, к проекту серийной модели Cullinan он не имеет никакого отношения, хотя дизайн автомобилей и выглядит похоже.

[Все, что нужно знать о самом роскошном «Роллсе» для бездорожья](https://motor.ru/lab/rollscullinan.htm)

Все, что нужно знать о самом роскошном «Роллсе» для бездорожья

Первый внедорожник Rolls-Royce – Cullinan – дебютировал 10 мая. 5,3-метровый автомобиль построен на модульной платформе, весит 2,6 тонны и оснащается двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,75 литра и мощностью 571 сила (крутящий момент – 850 Нм). Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Максимальная скорость машины – 250 километров в час.

Для внедорожника предлагается стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека, встроенный в задний подлокотник бар, а также выдвигающиеся из автомобиля кресла для пикника.

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Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Эскиз Владимира Ярцева

Эскиз Владимира Ярцева

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Эскиз Владимира Ярцева

Эскиз Владимира Ярцева

В Европе цены на Cullinan начинаются от 265 тысяч евро. Первые машины доберутся до заказчиков только к 2019 году. Когда внедорожник появится в России, пока не сообщается.

После работы на «ВАЗе» Владимир Ярцев переехал в Бельгию. Он является владельцем марки Jartsev Design, а также создает обвесы кузовов для тюнинг-атель Larte Design и Lorinser.

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Иллюстрации Rolls-Royce и Владимира Ярцева
Теги:
Rolls-RoyceВнедорожникиCullinan
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