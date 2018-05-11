Создатель ВАЗ-2110 показал свой дизайн внедорожника Rolls-Royce

Бывший дизайнер «АвтоВАЗа» Владимир Ярцев, разработавший внешний вид ВАЗ-2110, опубликовал в своем «Фейсбуке» эскизы внедорожника Rolls-Royce, которые он сделал в 2005 году. По его словам, к проекту серийной модели Cullinan он не имеет никакого отношения, хотя дизайн автомобилей и выглядит похоже.

Первый внедорожник Rolls-Royce – Cullinan – дебютировал 10 мая. 5,3-метровый автомобиль построен на модульной платформе, весит 2,6 тонны и оснащается двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,75 литра и мощностью 571 сила (крутящий момент – 850 Нм). Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Максимальная скорость машины – 250 километров в час.

Для внедорожника предлагается стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека, встроенный в задний подлокотник бар, а также выдвигающиеся из автомобиля кресла для пикника.

1/4 2/4 3/4 4/4 Rolls-Royce Cullinan Эскиз Владимира Ярцева Rolls-Royce Cullinan Эскиз Владимира Ярцева

В Европе цены на Cullinan начинаются от 265 тысяч евро. Первые машины доберутся до заказчиков только к 2019 году. Когда внедорожник появится в России, пока не сообщается.

После работы на «ВАЗе» Владимир Ярцев переехал в Бельгию. Он является владельцем марки Jartsev Design, а также создает обвесы кузовов для тюнинг-атель Larte Design и Lorinser.