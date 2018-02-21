Модель Cullinan оснастят личным «просмотровым залом»

Пульс

Внедорожник Rolls-Royce получит задние сиденья, выдвигающиеся из автомобиля

41698701d6e915e5da6969cd336f1bf810e6211c
21 февраля 2018

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan будет оснащаться самыми необычными задними сиденьями в классе, которые превратят автомобиль в «просмотровый зал». Эти кресла, как говорят в компании, всегда обеспечат «лучшие места в первом ряду» для наблюдения, например, за природой или играющими детьми.

[Все, что нужно знать о самой роскошной машине в мире: новом Rolls-Royce Phantom](https://motor.ru/lab/newphantom.htm)

Все, что нужно знать о самой роскошной машине в мире: новом Rolls-Royce Phantom

Отделанные кожей кресла вместе с коктейльным столиком автоматически выдвигаются наружу из специального отсека в багажнике Rolls-Royce Cullinan после нажатия на кнопку. Они развернуты назад, а крышка багажника над ними служит своего рода небольшим навесом, прикрывающими от солнца.

Войдут ли такие сиденья в базовое оснащение или будут предлагаться за доплату, пока не уточняется.

Внедорожник марки построят на том же шасси, что и «Фантом» последнего поколения. Модель будет предлагаться в двух модификациях: обычной, длина которой составит 5,5 метра, и шестиметровой с увеличенной колесной базой.

Rolls-Royce Cullinan получит 6,75-литровый мотор V12 мощностью 571 сила и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Ожидается, что в серии машины появятся только к концу этого года.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Жутко роскошные внедорожники

9 беспрецедентно пафосных покорителей бездорожья

Теги:
ВнедорожникиCullinanRolls-Royce
Новости по теме
13 февраля 2018
Rolls-Royce назовет 5,5-метровый внедорожник «Звездой Африки»
1 декабря 2016
Rolls-Royce показал «почти серийный» внедорожник
7 апреля 2015
Rolls-Royce показал первый прототип внедорожника
18 февраля 2015
Компания Rolls-Royce будет выпускать внедорожник