Внедорожник Rolls-Royce получит задние сиденья, выдвигающиеся из автомобиля

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan будет оснащаться самыми необычными задними сиденьями в классе, которые превратят автомобиль в «просмотровый зал». Эти кресла, как говорят в компании, всегда обеспечат «лучшие места в первом ряду» для наблюдения, например, за природой или играющими детьми.

Отделанные кожей кресла вместе с коктейльным столиком автоматически выдвигаются наружу из специального отсека в багажнике Rolls-Royce Cullinan после нажатия на кнопку. Они развернуты назад, а крышка багажника над ними служит своего рода небольшим навесом, прикрывающими от солнца.

Войдут ли такие сиденья в базовое оснащение или будут предлагаться за доплату, пока не уточняется.

Внедорожник марки построят на том же шасси, что и «Фантом» последнего поколения. Модель будет предлагаться в двух модификациях: обычной, длина которой составит 5,5 метра, и шестиметровой с увеличенной колесной базой.

Rolls-Royce Cullinan получит 6,75-литровый мотор V12 мощностью 571 сила и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Ожидается, что в серии машины появятся только к концу этого года.

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