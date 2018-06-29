Йон Олссон завершил проект переделки самого безумного внедорожника

Пульс

«Гелик» 4×4² превратили в кабриолет, чтобы ставить в гараж

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29 июня 2018

Шведский горнолыжник Йон Олссон представил очередной автомобильный проект: завершилась переделка тюнингованного внедорожника Mercedes-Benz G500 4×4² в кабриолет. Автомобиль, который был куплен за 250 тысяч евро, дорабатывали с декабря прошлого года. О машине Олссон рассказал в своем YouTube-блоге.

[Невероятно роскошные кабриолеты, впечатляющие своими масштабами](https://motor.ru/selector/bigkabriolety.htm)

Невероятно роскошные кабриолеты, впечатляющие своими масштабами

Изначально тюнинговый «Гелик» был оснащен двумя шноркелями, «люстрой» и багажником на крыше, где располагалось запасное колесо, канистры с топливом, а также лопата с топором. Но в таком виде автомобиль по высоте не помещался в гараж дома Олссона и подземные парковки Монако. Поэтому у внедорожника решено было срезать крышу.

Олссон говорил, что для открытого автомобиля рассматриваются несколько вариантов крыши на случай непогоды, однако в итоге машину оставили вообще без какого-либо складного верха.

Видео с YouTube-канала Jon Olsson

Летом прошлого года Олссон построил 812-сильное купе Rolls-Royce Wraith, а в июне 2018-го выставил его на продажу. Автомобиль оценили в 275 тысяч евро. Также в коллекцию лыжника входил 800-сильный Lamborghini Huracan с выпуском Akrapovic, заниженной подвеской K&W и карбоновым багажником для лыж на крыше.

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Фото instagram.com/jonolsson1
Теги:
Mercedes-BenzG-ClassG500 4x4²ВнедорожникиMercdes-Benz
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