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13:14

Volkswagen сделает электрокроссовер с прямоугольным рулем

Концепт ID. Roomzz получит минималистичную переднюю панель и цифровую приборку

Компания Volkswagen показала эскиз интерьера концепта большого электрического кроссовера ID. Roomzz. Новинка дебютирует на автосалоне в Шанхае и, судя по изображению, получит минималистичную приборную панель с компактным рулем и цифровым щитком приборов.

Volkswagen ID. Roomzz — это намек на скорое появление в линейке серийной электрической модели сегмента полноразмерных кроссоверов. Известно, что вседорожник продемонстрирует новый уровень материалов отделки салона и концепцию расположения пассажиров. Он получит настраиваемое освещение и автопилот четвертого уровня. Это означает, что водитель освобожден от любых динамических задач по управлению автомобилем, однако в редких случаях его вмешательство в управление все же требуется.

Эскиз эсктерьера Volkswagen ID. Roomzz

Volkswagen ID. Roomzz станет частью семейства электрокаров, объединенных общей платформой MEB. В него войдут хэтчбек I.D., компактный вседорожник I.D. Crozz, фургон I.D. Buzz, беспилотник I.D. Vizzion и ретробагги I.D. Buggy.

Эскиз эсктерьера Volkswagen ID. Roomzz

В ближайшие десять лет концерн Volkswagen Group выпустит 70 полностью электрических моделей. Продажи батарейных автомобилей за тот же период должны составить 22 миллиона экземпляров.

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