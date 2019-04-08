Volkswagen сделает электрокроссовер с прямоугольным рулем

Volkswagen ID. Roomzz — это намек на скорое появление в линейке серийной электрической модели сегмента полноразмерных кроссоверов. Известно, что вседорожник продемонстрирует новый уровень материалов отделки салона и концепцию расположения пассажиров. Он получит настраиваемое освещение и автопилот четвертого уровня. Это означает, что водитель освобожден от любых динамических задач по управлению автомобилем, однако в редких случаях его вмешательство в управление все же требуется.