Новый российский суперкар от создателя Marussia: первые фото

Похоже, что некоторые снимки были сделаны ещё в прошлом году, а открытые данные о регистрации транспортного средства под номером м952ое799 говорят о том, что суперкар создан на шасси Marussia 2015 года. Рабочий объём двигателя — 3456 кубических сантиметров, мощность — 277 лошадиных сил.

Компания Marussia официально закрылась в 2014 году, а суперкары B1 оснащались 245-сильным двигателем V6 VQ35DE фирмы Nissan рабочим объёмом 3498 кубических сантиметров. Если данные из открытой базы верны, то суперкар Rossa может перейти на моторы V6 Toyota 2GR-FE, знакомые по Camry и Highlander.