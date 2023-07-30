Новый российский суперкар от создателя Marussia: первые фотоПредсерийное купе запечатлели около Московского политеха
Новый российский суперкар от создателя Marussia: первые фото. В социальных сетях растиражировали снимки чёрной матовой двухдверки с агрессивным обвесом и необычной кинематикой дверей. Похоже, речь идёт о предсерийном суперкаре Rossa от бывшего главного конструктора Marussia Игоря Ермилина и российского автогонщика Романа Русинова. Ходовой прототип не противоречит патентным снимкам недельной давности. Информация о технике отсутствует.
В середине июля Роман Русинов зарегистрировал бренд Rossa. Классификация по ОКВЭД такова, что под товарным знаком Rossa могут выпускаться легковые автомобили и комплектующие к ним. На прошлой неделе в открытой базе Роспатента появились изображения возможного суперкара Rossa, а теперь в Сети засветились фотографии готового купе.
Похоже, что некоторые снимки были сделаны ещё в прошлом году, а открытые данные о регистрации транспортного средства под номером м952ое799 говорят о том, что суперкар создан на шасси Marussia 2015 года. Рабочий объём двигателя — 3456 кубических сантиметров, мощность — 277 лошадиных сил.
Компания Marussia официально закрылась в 2014 году, а суперкары B1 оснащались 245-сильным двигателем V6 VQ35DE фирмы Nissan рабочим объёмом 3498 кубических сантиметров. Если данные из открытой базы верны, то суперкар Rossa может перейти на моторы V6 Toyota 2GR-FE, знакомые по Camry и Highlander.
Предсерийный суперкар Романа Русинова по форм-фактору похож на Marussia B1, но отличается другим кузовом и оптикой. Характерным «акульим плавником» купе напоминает формульные болиды конца 2000-х и спецверсию GMA T.50s Niki Lauda.