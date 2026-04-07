Опубликовано 07 апреля 2026, 05:34
1 мин.

В России рекордно выросли продажи автомобилей Toyota

Продажи Toyota в России взлетели на 111%. За январь-март на учет в РФ поставили 6,9 тыс. новых автомобилей японской марки — это в 2,2 раза больше, чем год назад (3,3 тыс. ед.). Рыночная доля бренда поднялась до 2,6%, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Автомобили Toyota на рынке
© Нейросеть
Алексей Морозов
Главная деталь статистики: 88% «живых» Toyot, попавших на российские дороги, произведены в Китае. Официальных поставок из Японии или с европейских заводов сейчас практически нет, но параллельный импорт вкупе с активностью дилеров через Поднебесную продолжает качать рынок, отметил эксперт.

Пятерку самых востребованных моделей возглавил кроссовер RAV4 — 2350 штук, плюс 170% к прошлому году. Следом идет Highlander с феноменальным скачком: 2263 авто (+396%). Третью строчку занимает седан Camry — 1264 шт (+38%). Замыкают список Land Cruiser Prado 150 (170 машин, рост ровно вдвое) и Corolla (158 шт), которая единственная в топе показала падение на 13%.

Таким образом, несмотря на все ограничения, Toyota остается желанным брендом для российских покупателей.

Читайте также:

— «Нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 км/ч»: в России разоблачили фейк

Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются

— В РФ хотят повысить штраф за шумные машины