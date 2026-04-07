В России рекордно выросли продажи автомобилей Toyota

Главная деталь статистики: 88% «живых» Toyot, попавших на российские дороги, произведены в Китае. Официальных поставок из Японии или с европейских заводов сейчас практически нет, но параллельный импорт вкупе с активностью дилеров через Поднебесную продолжает качать рынок, отметил эксперт.

Пятерку самых востребованных моделей возглавил кроссовер RAV4 — 2350 штук, плюс 170% к прошлому году. Следом идет Highlander с феноменальным скачком: 2263 авто (+396%). Третью строчку занимает седан Camry — 1264 шт (+38%). Замыкают список Land Cruiser Prado 150 (170 машин, рост ровно вдвое) и Corolla (158 шт), которая единственная в топе показала падение на 13%.

Таким образом, несмотря на все ограничения, Toyota остается желанным брендом для российских покупателей.

