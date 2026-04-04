Российские продавцы начали приём заказов на маленький Zeekr 8X

Под капотом скрывается двухлитровый двигатель мощностью 279 л.с., который способен и вращать колёса, и подзаряжать аккумулятор. Общая отдача трёх электрических моторов достигает 1400 л.с. и 1410 Н·м, а разгон до 100 км/ч занимает 2,96 с.

Автомобиль получил большую тяговую батарею ёмкостью 70 кВт·ч, так что запас хода на одном электричестве составляет 410 км. В свою очередь, дальность хода при заправленном бензобаке и заряженном аккумуляторе — 1416 км.

Как выяснил журнал Motor, российские поставщики открыли приём заказов на такие машины во всех версиях — Max, Ultra и Ultra+. В нашу страну можно привезти экспортные варианты, которые не требуют 180-днейвного отстоя на территории КНР.

В базовой модификации, учитывая уплату утильсбора, таможенную очистку и логистические затраты, самый доступный Zeekr 8X Max для покупателя из Москвы будет стоить около 10,2 млн рублей.

Читайте также: