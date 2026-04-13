Российские продажи Honda выросли в 4,6 раза за год

«В январе-марте 2026 года в России было зарегистрировано 1564 новых автомобилей Honda. Это в 4,6 раза больше (+363%), чем в январе-марте прошлого года (338 шт)», – сообщил Целиков.

Более 60% спроса пришлось на два популярных кроссовера. Лидером стала модель Honda CR-V с результатом 488 штук, следом с минимальным отрывом идет Honda Vezel — 484 штуки. Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Honda WR-V, который выбрали 259 покупателей.

Интересной особенностью нынешних продаж стала география поставок. Более половины всех новых автомобилей Honda (59%) поступило в Россию из Китая. Почти все остальные машины были завезены напрямую из Японии и, как следствие, имеют правое расположение руля.

