Опубликовано 13 апреля 2026, 07:291 мин.
Российские продажи Honda выросли в 4,6 раза за год
«Автостат»: продажи автомобилей Honda в России увеличились на 363%. По данным главы агентства Сергея Целиова, в январе-марте 2026 года в России было зарегистрировано 1564 новых автомобиля Honda.
© Honda Motor Europe
«В январе-марте 2026 года в России было зарегистрировано 1564 новых автомобилей Honda. Это в 4,6 раза больше (+363%), чем в январе-марте прошлого года (338 шт)», – сообщил Целиков.
Более 60% спроса пришлось на два популярных кроссовера. Лидером стала модель Honda CR-V с результатом 488 штук, следом с минимальным отрывом идет Honda Vezel — 484 штуки. Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Honda WR-V, который выбрали 259 покупателей.
Интересной особенностью нынешних продаж стала география поставок. Более половины всех новых автомобилей Honda (59%) поступило в Россию из Китая. Почти все остальные машины были завезены напрямую из Японии и, как следствие, имеют правое расположение руля.
Читайте также:
- В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute.
- Дистрибутор Tenet закончил 2025 год с чистым убытком 8,7 млрд рублей
- Россиянам рассказали, почему подвеска скрипит даже на новых автомобилях