Российско-китайские бренды заняли более 90% авторынка РФ

По словам автоэксперта, по стране сборки суммарная доля превышает 95%. Однако если считать по происхождению брендов, на Россию, Беларусь и Китай приходится 86% рынка, а оставшиеся 14% занимают глобальные марки.

Ещё один важный показатель: более половины проданных машин (50,6%) — автомобили текущего года выпуска. Год назад их доля составляла лишь 27,3% — тогда рынок страдал от переизбытка складских запасов. Сейчас такой проблемы нет.

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