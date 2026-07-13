Опубликовано 13 июля 2026, 16:091 мин.
Российско-китайские бренды заняли более 90% авторынка РФ
Российско-китайский автопром захватил 95% рынка РФ. В первой половине 2026 года на российском рынке реализовано 608,6 тысячи новых легковых автомобилей. Свыше 90% из них собраны в России (62,6%) и Китае (28%). Также в эту долю входит продукция китайско-белорусского бренда Belgee — 4,7%. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
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По словам автоэксперта, по стране сборки суммарная доля превышает 95%. Однако если считать по происхождению брендов, на Россию, Беларусь и Китай приходится 86% рынка, а оставшиеся 14% занимают глобальные марки.
Ещё один важный показатель: более половины проданных машин (50,6%) — автомобили текущего года выпуска. Год назад их доля составляла лишь 27,3% — тогда рынок страдал от переизбытка складских запасов. Сейчас такой проблемы нет.
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Источник:Автостат
Автор:Арина Лысенко
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