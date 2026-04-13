Россиянам назвали бренды с самыми надежными автомобилями

Безусловными лидерами стали японские марки. Первое место заняла Toyota с результатом 66 баллов. Вторую строчку с 63 баллами занимает Subaru. Замыкает тройку лидеров Lexus (60 баллов). Также в пятерку самых надежных вошли Honda (59 баллов) и BMW (58 баллов), который стал единственным представителем Европы в топ-5.

Главный вывод исследования прост: если вы хотите автомобиль, который будет проводить больше времени на вашей подъездной дорожке, чем в сервисе, стоит присмотреться к проверенным японским брендам и не гнаться за новейшими технологиями.

В список самых надежных автобрендов также вошли Nissan (57 баллов), Acura (54 балла), Buick (51 балл), Tesla (50 баллов), Kia (49 баллов), Ford (48 баллов), Hyundai (48 баллов), Audi (44 балла), Mazda (43 балла), Volvo (42 балла), Volkswagen (42 балла), Chevrolet (42 балла), Cadillac (41 балл), Mercedes-Benz (41 балл), Lincoln (40 баллов), Genesis (33 балла), Chrysler (31 балл), GMC (31 балл), Jeep (28 баллов), Ram (26 баллов), Rivian (24 балла).

