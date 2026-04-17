Россиянам назвали дешевые подержанные кроссоверы, которые никогда не ломаются

Первая модель — Ford EcoSport (продавался до 2018 года). Полноприводные версии стоят 1,1−1,7 млн рублей, но их мало — лишь пятая часть всех машин на рынке, сказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев. Полный привод идет только с двухлитровым 140-сильным мотором Duratec. Двигатель не любит плохое топливо и не имеет гидрокомпенсаторов. Коробки — механика или гидроавтомат 6F35 с таким же ресурсом. Подвеска жёсткая, но надёжная. Минусы: дешёвый пластик, плохая обзорность, маленький багажник (300 л). Вердикт: неплохой выбор за свои деньги.

Вторая модель — Hyundai Creta первого поколения (с 2016 года). Треть машин на вторичке имеют полный привод. Найти Creta 4×4 дешевле 1,5 млн можно, но с большими пробегами или дефектами. Моторы — атмосферные 1.6 и 2.0, но у них бывают задиры и масложор из-за плохого топлива и обслуживания. Зато гидроавтоматы A6GF1/A6MF2 — одни из лучших. Есть блокировка муфты, но при нагрузках изнашиваются шлицы вала. Подвеска жизнестойкая, слабые только стойки стабилизатора. Коррозия появляется рано, особенно на двери багажника. Вердикт: хорошая машина, но цены завышены.

Далее следует Mazda CX‑3. Цены на дизельныеверсии стартуют с 1,2 млн рублей, бензиновые — от 1,7 млн. Дизель 1.5 (105 л.с.) ходит около 250 тыс. километров, но доставляет хлопоты сажевым фильтром и клапаном EGR. Бензиновый мотор 2.0 (150 л.с.) служит дольше, но требует АИ‑98 и страдает от капризной топливной аппаратуры. Клиренс всего 160 мм, это асфальтовый кроссовер с тесным салоном.

Еще один кроссовер — Renault Kaptur. Он продавался в России с 2016 года. За 1,3−1,5 млн рублей можно найти машины с пробегом до 150 тыс. километров. До 2020 года полный привод сочетался только с мотором 2.0 (143 л.с.) на чугунном блоке, ресурс — свыше 400 тыс. километров. Коробки — механика или четырёхступенчатый автомат, выдерживающий 220−250 тыс. километров. Муфта полного привода имеет принудительную блокировку до 80 км/ч, но крестовины изнашиваются быстро.

В список вошел Skoda Yeti, который продавалась в России до 2018 года. Цена полноприводных машин стартует от 1,2 млн рублей. Однако с 2015 года полный привод на Yeti стал доступен только с турбомотором 1.8 (152 л.с.) и роботом DQ250. Двигатель с чугунным блоком страдает масложором и слабой цепью ГРМ, ресурс — около 300 тыс. километров, но непонятно, сколько потребуется ремонтов. Коррозия к 8−10 годам поражает колесные арки и двери, а также бывают мелкие сбои электрики.

Шестым в списке значится Suzuki Vitara, который продается с 2015 года. Полноприводную Vitara сложно найти дешевле 1,6 млн рублей, но эпизодически встречаются предложения за 1,4−1,5 млн с пробегом около 200 тыс. километров. Массовый мотор 1.6 (110 л.с.) с распределённым впрыском принимает АИ‑92 и по ресурсу превосходит турбо 1.4 (140 л.с.) с прямым впрыском.

Полный привод заточен на управляемость, но муфта быстро перегревается на вязких покрытиях. Подвеска настроена прекрасно, мелких поломок до 200 тыс. километров почти нет, коррозионная стойкость достойная, но оснащение бюджетное.

Читайте также: