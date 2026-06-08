Россиянам назвали, какие опции получит кроссовер российского бренда Esteo
Для заказа будут доступны несколько эмалей — белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Цветовые решения экстерьера гармонично дополнены интерьером коричневого или чёрного цветов.
Мультимедийное оснащение включает премиальную аудиосистему Boya Melody, состоящую из штатного сабвуфера и 14 или 21 динамиков (в зависимости от комплектации).
Esteo выводит на российский рынок две модификации внедорожника MX — «Премиум» и «Флагман». Обе они получат одинаковые силовые установки, но разные наборы оборудования.
MX оснащён штатной телематической системой, которая позволяет владельцу дистанционно запускать двигатель, настраивать параметры микроклимата и контролировать местоположение автомобиля.
С двухлитровым турбированным двигателем, что выдаёт 197 л.с. и 375 Нм, сочетаются только классический восьмидиапазонный «автомат» и полноприволная трансмиссия.
Производством российско-китайских кроссоверов Esteo MX займётся петербургский завод промышленного холдинга АГР — это бывший конвейер концерна General Motors.
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