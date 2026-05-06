Россиянам назвали ключевое преимущество базовой Lada Iskra помимо цены

Как подсчитали эксперты издания Авто Mail, стоимость четырёх вызитов на сервися для проведения регулярного технического обслуживания для 90-сильной Lada Iskra составит от 55 тыс. до 77 тыс. рублей.

Аналогичный комплекс работ для более мощной модификации — с двигателем отдачей 106 л.с. и клиноременным вариатором — будет стоить от 65 тыс. до 104 тыс. рублей.

Таким образом, покупатель базового варианта сможет сэкономить на плановых ТО. При этом если сравнивать максимальные цены, экономия может достигнуть 27 тыс. рублей.

«Лада Искра» — это главная новинка «Лады», выпуск которой начался весной 2025 года. В продаже есть универсал и седан, а также кросс-версия универсала под названием «Лада Искра СВ Кросс» (Lada Iskra SW Cross).

Актуальная цена «Лады Искры»: седан — от 1 277 000, универсал — от 1 527 000, а версии «кросс» — от 1 657 000 рублей. Фото и характеристики можно найти на официальном сайте производителя.

Вводя поисковый запрос «Лада цены», стоит учитывать, что Lada Iskra и на сайте компании, и по ценовому позиционированию находится между Lada Granta и Lada Vesta.

